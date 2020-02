Basket femminile, Serie A1 2020: grande Geas, cade Ragusa, Schio in testa. Bologna e Costa Masnaga, vittorie importanti nella 17a giornata (Di domenica 2 febbraio 2020) Diciassettesima giornata insolita, tutta di sabato, per la Serie A1 femminile, che vede risultati molto importanti sia in testa che in coda arrivare da ogni parte d’Italia. Ragusa è costretta alla sconfitta da uno splendido Geas Sesto San Giovanni, il che consente al Famila Schio di riprendersi la vetta solitaria della classifica. Venezia aggancia la Passalacqua al secondo posto, mentre in coda, nella battaglia più che viva in zona playout, Virtus Bologna e Costa Masnaga colgono due successi molto importanti. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. VIRTUS SEGAFREDO Bologna-USE SCOTTI ROSA EMPOLI 71-62 (18-9, 38-30, 52-48) Continua la risalita di Bologna in classifica, che vale l’approdo a quota 10 punti. Comincia meglio Empoli con il duo Ruffini-Trimboli, ma fin da subito si comprende che al PalaDozza c’è una protagonista e si chiama Isabelle Harrison, che segna i primi ... oasport

LiaCapizzi : Kobe e i meriti della sua Gigi Allo sport femminile mancherà soprattutto la voce di Kobe: negli ultimi 2 anni ness… - SkyTG24 : Il basket femminile piange #GigiBryant: 'Tranquilli, ci penso io', così rispondeva quando qualcuno lamentava la man… - SkySport : #KobeBryant, dalla simbiosi con la figlia #Gigi all'impegno per lo sport femminile -