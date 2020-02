‘Amici 19’, continua la corsa al serale: Valentin Dumitru, Nicolai Gorodiski e Giulia Molino ottengono la maglia verde (Di sabato 1 febbraio 2020) E’ andata in onda poco fa una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Il serale è sempre più vicino, quindi l’appuntamento del sabato pomeriggio si è concentrato sull’assegnazione di alcune maglie per i ragazzi della scuola più ambita d’Italia. Prima, però, un momento di leggerezza. Dopo l’esibizione dell’ospite di oggi, Gazzelle, la conduttrice ha invitato i cantanti Stefano Farinetti, Jacopo Ottonello, Martina Beltrami, Nyv e Francesco Bertoli a scendere in pista per cimentarsi nel ballo. Gli allievi non sono però sembrati completamente a loro agio nella disciplina, così Maria ha chiamato Giulia Molino e Gaia Gozzi che si sono messe alla prova e hanno dimostrato di non cavarsela per niente male. Per concludere il siparietto, si sono prestati al gioco anche i professori, tutti i ragazzi e la stessa De Filippi. Solo Rudy Zerbi si è nascosto per ... isaechia

matteosalvinimi : Amici emiliani e amici romagnoli, io e Lucia Borgonzoni vi aspettiamo questa sera a Vignola (Modena), verso le 19.3… - gal_gio : RT @matteosalvinimi: Amici emiliani e amici romagnoli, io e Lucia Borgonzoni vi aspettiamo questa sera a Vignola (Modena), verso le 19.30,… - SoniaLaVera : RT @matteosalvinimi: Amici emiliani e amici romagnoli, io e Lucia Borgonzoni vi aspettiamo questa sera a Vignola (Modena), verso le 19.30,… -