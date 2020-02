Acqua Bene Comune sollecita Mastella: “E’ l’ora del referendum” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del comitato sannita Acqua Bene Comune in merito alla proposizione in consiglio comunale del referendum per la gestione pubblica dell’Acqua. Di seguito il testo: “Il comitato Sannita Acqua Bene Comune sollecita nuovamente il Sindaco, il Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri a portare nel prossimo Consiglio Comunale il quesito referendario per la gestione pubblica dell’Acqua. Questo anche alla luce della recente decisione del Consiglio dei Ministri che ha individuato la data del prossimo 29 marzo per lo svolgimento del referendum sul taglio dei parlamentari che potrebbe coincidere con quello comunale sull’Acqua, cosi come con le prossime elezioni regionali per contenere al massimo le spese. L’attuale Consiglio Comunale demandando tale decisione al prossimo Consiglio ... anteprima24

