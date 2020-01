Yoshida alla Sampdoria, dal Southampton arriva il capitano del Giappone a titolo definitivo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Colpo della Sampdoria: dal Southampton arriva Maya Yoshida, difensore classe ’88 e capitano della nazionale Giapponese. Il nipponico si trasferirà in blucerchiato a titolo definitivo ed è l'operazione conclusiva per la società di Ferrero in questo mercato invernale. fanpage

