Whatsapp, ti tradisce? Come spiare il profilo del tuo partner (Di venerdì 31 gennaio 2020) spiare le conversazioni e i messaggi Whatsapp del proprio partner, chi non è stato tentato, almeno una volta nella vita? Ovvio ribadire che la fiducia è il motore di una coppia, che invadere il campo altrui non è una cosa giusta, ma talvolta, cedere alla tentazione e alla semplice curiosità può quasi essere necessario. Scopriamo insieme Come. Come spiare Whatsapp Esistono diversi modi che consentono di spiare le conversazioni Whatsapp e aggirare la privacy della persona che avete intenzione di “monitorare”: app-spia, software e tecniche di social engineering, ma esiste un modo decisamente più semplice e a portata di tutti. Utilizzare Whatsapp web da remoto Forse non tutti sanno che attraverso Whatsapp web è possibile leggere le conversazioni di chi ci interessa da remoto. Basterà prendere il cellulare della persona che a voi interessa, fare la scansione ordinaria e una volta ... kontrokultura

