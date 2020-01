Viceversa è il nuovo album di Francesco Gabbani: tracklist e date instore tour (Di venerdì 31 gennaio 2020) Viceversa è il nuovo album di Francesco Gabbani, disponibile dal 14 febbraio in versione fisica e digitale. Segue l'uscita dell'omonimo singolo che Francesco Gabbani porta in gara al Festival di Sanremo 2020, per la seconda volta nella categoria dei Campioni e per la terza in totale all'Ariston. Ha vinto nel 2016 con la sezione Nuove Proposte con Amen e nel 2017 con con Occidentali's Karma ha trionfato tra i Big. Viceversa è un brano intimo ed intenso con l'arrangiamento degli archi curato da Matthew Sheeran, fratello del cantautore multiplatino Ed Sheeran, e svela un'altra faccia della musica e dell'anima di Francesco Gabbani portandolo a Sanremo per la terza volta. Il singolo sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali subito dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston e sarà in vendita in esclusiva Amazon da venerdì 7 febbraio nel formato vinile ... optimaitalia

