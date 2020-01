Serena Enardu: “Ho pagato per entrare al GF”. Web furioso, Pago basito (Di sabato 1 febbraio 2020) Serena Enardu è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La reazione di Pago e le proteste sul web Grandi emozioni durante l’ottava puntata del Grande Fratello Vip. Era già stato annunciato nei giorni scorsi: l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu avrebbe fatto il suo ingresso nella Casa. E in effetti lo … L'articolo Serena Enardu: “Ho pagato per entrare al GF”. Web furioso, Pago basito proviene da Gossip e Tv. gossipetv

GrandeFratello : Questa sera Serena Enardu rientrerà nella Casa di #GFVIP ?? Come reagirà Pago vedendola entrare... questa volta per… - valen_mess_ : RT @TrashAmmme: Alfonso: 'Questa sera entra Serena Enardu come concorrente, già il web è impazzito!' Il web impazzito: #GFvip https://t.co… - avdore5h : RT @ninakreuz: Rientro ora da pilates e scopro che Rita Rusic, la personalità più forte, è stata eliminata e che in cambio dobbiamo tenerci… -