Sci alpino, startlist e pettorali di partenza discesa Garmisch 2020: programma, orario e tv (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sabato 1° febbraio si disputerà la discesa libera maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla mitica Kandahar anche se le condizioni meteo potrebbero rendere la gara una vera e propria lotteria, senza scartare l’ipotesi di cancellazione o continui rinvii. L’Italia purtroppo non potrà contare sull’infortunato Dominik Paris ma attenzione a Christof Innerhofer che su questa pista ha vinto un titolo iridato in superG e punterà a fare saltare il banco, si spera anche in una buona prova di Mattia Casse. I favoriti della vigilia sono l’austriaco Matthias Mayer (vincitore a Kitzbuehel settimana scorsa) e lo svizzero Beat Feuz, ma attenzione anche all’austriaco Vincent Kriechmayr, al norvegese Aleksander Kilde, al francese Johan Clarey che si è imposto nella prova cronometrata, al norvegese ... oasport

