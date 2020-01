Sanremo 2020: Tiziano Ferro devolverà in beneficenza l'intero compenso (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tiziano Ferro donerà a cinque associazioni di Latina il cachet di Sanremo 2020, che ammonterebbe a circa 250.000 euro. Tiziano Ferro, darà in beneficenza il compenso di Sanremo 2020: lo fa sapere il suo ufficio stampa, non svelando la cifra esatta che, secondo i rumor, dovrebbe ammontare a poco meno di 250.000 euro. Anche quest'anno non mancano le polemiche sui compensi per gli ospiti ed il conduttore di Sanremo, non ultima quella di Matteo Salvini che ha accusato la RAI per i compensi "pazzeschi". Tiziano Ferro ha deciso di tirarsene fuori devolvendo il suo cachet in beneficenza. Tiziano ha scelto cinque associazioni di Latina, ecco quali: Lilt (la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, alla quale il ... movieplayer

