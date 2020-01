Querela per Amadeus, la Rai e Junior Cally: “Istigazione alla violenza sulle donne” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gisella Valenza, presidente torinese dell'associazione Italia delle Donne, ha Querelato Amadeus, la dirigenza della Rai e Junior Cally per istigazione alla violenza sulle donne e le forze dell'ordine, odio, oltraggio alla morale, in violazione della Costituzione. Anche il presidente della Rai, Marcello Foa, ha attaccato la scelta di far partecipare il rapper. fanpage

espressonline : ?? L'Espresso batte @matteosalvinimi in tribunale: 'Sui 49 milioni tutte notizie vere'. Archiviata la querela per di… - PalazzoAntonio : Così imparate ad infangare edisonorare il nome di persone oneste e per bene per meri calcoli di convenienza giornal… - enneu78 : @RadioSavana Ma una bella querela da Donatella Versace no? Mi risulta che sia lei che Gianni siano calabresi, di Re… -