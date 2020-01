Piatek sfida la maledizione della maglia numero 9 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per la serie «non è vero, ma inizio a crederci», la maledizione della maglia del Milan numero 9 ha colpito ancora. L'ultima vittima è stato Krzysztof Piatek, appena ceduto all'Hertha Berlino. Niente da fare, anche per lui la numero 9 rossonera è risultata troppo pesante: quattro soli gol in campionato in 18 partite, i fischi impietosi di San Siro, la scelta di cambiare aria. Zlatan Ibrahimovic (R) of AC Milan enters the pitch asPiatek lascia il posto a Ibrahimovic contro il Torino in Coppa Italia: è la sua ultima partita con il MilanNicolò CampoE sì che solo pochi mesi fa era stato lui stesso ad annunciare con un post su Instagram la conquista di quella maglia tanto pesante quanto prestigiosa, la mitica «numero 9», il numero che da sempre indica il bomber, il centravanti, colui che in una squadra ha il compito ... gqitalia

