Paris Hilton e la lasagna infame: l’anti-tutorial dell’ereditiera (Di venerdì 31 gennaio 2020) Grazie a una collega stellata, ho scoperto una chicca su YouTube. Un video, peraltro già oltre i tre milioni di visualizzazioni in pochi giorni, in cui Paris Hilton prepara una lasagna. L’ho guardato e l’ho trovato una chicca assoluta, che merita non solo una visione ma anche una sorta di guida passo passo per degustarne appieno le proprietà. Paris, l’ineffabile Paris, si presenta in cucina con capelli sciolti, mezzi guantini di raso nero e naturalmete il cagnolino microbo in mano, che mostra orgogliosamente allo spettatore perché indossa un simil grembiulino da cameriera di Chanel. Poco dopo Paris frulla il cane e senza minimanente pensare di lavarsi le mani passa alla cucina della prelibata lasagna. Primo step: mette a lessare la pasta dura formato lasagna che un marchio italianissimo probabilmente produce solo per il mercato estero. Peccato che l’acqua non ... tvzap.kataweb

TwBeautiful : RT @trashandato: #TwittamiBeautiful Ridge e Teilor che guardano compiaciuti la loro figlia più viziata di Paris Hilton, bene ma non benissi… - trashandato : #TwittamiBeautiful Ridge e Teilor che guardano compiaciuti la loro figlia più viziata di Paris Hilton, bene ma non benissimo - autfedeautnihil : RT @TerreImpervie: Sarei curioso di sapere se gli stessi che difendono il NeoSantone sono sostenitori anche di Paris Hilton -