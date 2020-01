Ospedale di Eboli, la denuncia: “Frigoriferi casalinghi e camere di isolamento inagibili” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiEboli (Sa) – Farmaci conservati nei frigoriferi casalinghi e camere a pressione per proteggere i pazienti affetti da patologie ad alto rischio di contagio con le porte non funzionanti. È la grave denuncia che arriva al microfono di Anteprima24 dal sindacalista dirigente Fiasl di Presidio e infermiere, Mirko Marzullo, che spiega il disagio che il personale sanitario è costretto ad affrontare quotidianamente nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli. Personale medico ed infermieristico altamente specializzato e di eccellenza sanitaria quello del reparto di Malattie infettive del nosocomio di Eboli, presidio divenuto il punto di riferimento insieme all’Ospedale “Cotugno” di Napoli, per l’assistenza in Campania, di soggetti affetti da patologie infettive diffusibili e ad alta contagiosità di ... anteprima24

