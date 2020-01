Napoli, Nikola Maksimovic annuncia: “Sto bene, l’infortunio è passato” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nikola Maksimovic ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, toccando diversi temi d’attualità “Sono a disposizione, in questa settimana sto facendo tutto l’allenamento. Sto bene, l’infortunio è passato e questo è importantissimo perché era una brutta cosa. Ho lavorato tantissimo per recuperare e rimettermi a disposizione del mister e dei compagni. Il periodo negativo è rimasto dietro. Si lavora ogni giorno e sono contentissimo di ciò visto finora col nuovo mister. Anche nei miei compagni la fiducia è tornata dopo queste ultime vittorie, specialmente dopo quella con la Juventus, una sorta di derby. Nelle prossime gare vogliamo far vedere che siamo una buona squadra”. Si è parlato tra i vari argomenti anche dell’importanza della Coppa Italia. “Da questo obiettivo non possiamo scappare perché siamo in semifinale. Abbiamo due gare con ... calciomercato.napoli

