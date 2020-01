Morta Natasha Stuart, star di The Voice: aveva il cancro (Di venerdì 31 gennaio 2020) A 43 anni è Morta Natasha Stuart, star di The Voice che l’anno scorso aveva incantato il pubblico dell’edizione australiana del programma. La cantante aveva un cancro al seno contro il quale ha lottato per anni: purtroppo è stata una battaglia che, alla fine, ha perso. La sua morte è stata annunciata dal conduttore David Campbell. Il dolore di amici e colleghi Natasha si era ammalata nel 2018: aveva dovuto affrontare duri cicli di chemioterapia e da tempo sapeva che la sua situazione era peggiorata. Il cantante e presentatore David Campbell ha reso nota ai più la notizia della sua morte con un commovente post su Instagram: “È davvero doloroso annunciare che Natasha Stuart ci ha lasciati. Il suo sorriso e la sua voce ci hanno toccati come cantante e come persona”. Campbell è anche stato uno di coloro che ha potuto vivere gli ultimi momenti della vita della cantante, ... thesocialpost

