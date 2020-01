Meteo CAGLIARI: weekend primaverile, un po' ventoso. Tepore anche ad inizio settimana (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Meteo su CAGLIARI vedrà qualche annuvolamento nel weekend, in un contesto molto mite e con vento di maestrale in rinforzo. La situazione resterà pressoché immutata ad inizio settimana, ancora con temperature ben superiori alla norma. Sabato 1 febbraio: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 16 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Domenica 2: nuvoloso, ventoso. Temperatura da 9°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Ovest 24 Km/h, raffiche 42 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Lunedì 3: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 10°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 20 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Martedì 4: poco nuvoloso, molto ventoso a ... meteogiornale

