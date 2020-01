M5S: 6 espulsi, al Senato via solo Ciampolillo, ‘graziato’ Giarrusso (2) (Di venerdì 31 gennaio 2020) (Adnkronos) – “Questo è motivo di orgoglio e un chiaro segnale di rispetto degli impegni presi verso i cittadini. Sul totale di 30 casi aperti, alcuni portavoce hanno controdedotto in merito ai rilievi posti loro dal Collegio dei Probiviri, il quale, riscontrata la buonafede e la volontà di adempimento, ha intrapreso un dialogo per risolvere positivamente i casi. Ma la civile convivenza è basata sulle regole, e chi non le rispetta va allontanato. Pertanto saranno allontanati dal gruppo parlamentare alcuni eletti, per il venire meno degli impegni presi”, viene spiegato nel post.L'articolo M5S: 6 espulsi, al Senato via solo Ciampolillo, ‘graziato’ Giarrusso (2) CalcioWeb. calcioweb.eu

