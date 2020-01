Limatola, partono i festeggiamenti in onore di San Biagio Vescovo e Martire (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLimatola (Bn), come ogni anno, si prepara a festeggiare il suo Santo Patrono nel migliore dei modi. Difatti, Sabato 01 Febbraio 2020 prenderà il via il programma ufficiale dei festeggiamenti in onore di San Biagio Vescovo e Martire. Alle ore 17.00 presso la Parrocchia di Limatola inizierà il Triduo Solenne con Esposizione del Santissimo Sacramento. La Comunità limatolese reciterà il Rosario meditato e le cosiddette litanie Lauretane. A seguire verrà celebrata la Santa Messa con la partecipazione degli anziani ospiti del Gruppo-Appartamenti “Calicantus Residence” di Limatola, accompagnati dal Responsabile Dott. Massimiliano Marotta, e dei diversamente abili dell’A.M.A.S.I.T. di Telese Terme, accompagnati dal Presidente Nicola Ferrara. Dopo la deposizione e il bacio delle reliquie di San Pio da Pietrelcina, la serata terminerà con un’agape fraterna. Nella ... anteprima24

