Genova, suora accoltellata vicino a una chiesa: ricoverata in ospedale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una suora è stata aggredita nel tardo pomeriggio a Genova, mentre si trovava vicino a una chiesa. La donna, di circa 30 anni, è stata accoltellata e ora si trova in ospedale. L’aggressore è stato fermato. accoltellata vicino a una chiesa La suora è stata colpita nel quartiere di Sestri Ponente. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e ricoverata in ospedale. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la squadra mobile. tg24.sky

