Etilometro e contestazione del verbale: ecco le ipotesi in cui ha successo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Etilometro e contestazione del verbale: ecco le ipotesi in cui ha successo Nella realtà quotidiana, la prassi delle rilevazioni – da parte delle forze dell’ordine – delle infrazioni al Codice della Strada ci insegna che è ben difficile difendersi in caso di sanzione dovuta alla guida in stato di ebbrezza. Ovvero, contestare un verbale in cui è indicato il mancato esito negativo dell’alcoltest con Etilometro, appare – sulla carta – piuttosto arduo e improbabile. Tuttavia la giurisprudenza ha talvolta fatto delle “aperture”, tali da far venir meno l’obbligo di pagare la multa. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sull’alcoltest, soglie tasso alcolemico consentite e come evitare sanzioni, clicca qui. Etilometro e contestazioni: i ridotti margini e le aperture giurisprudenziali La contestazione del ... termometropolitico

Etilometro contestazione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Etilometro contestazione