Cosa vedere nel borgo molisano di Oratino (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un borgo da non perdere in Molise è quello di Oratino, luogo ricco di storia e tradizione. Immobile ed isolato su una rupe nella Valle del Biferno, Oratino, fonda le sue radici e la sua storia nella transumanza con lo spostamento delle greggi, che salgono in montagna a maggio e fanno ritorno a settembre. fanpage

borghi_claudio : Ohibò come al solito man mano che si va avanti nella notte i risultati cambiano. #proiezionirai Una cosa però diffi… - emenietti : 'eh ma ne muoiono di più di influenza' ok, e allora andiamo a vedere cosa vuol dire morire d'influenza e perché è… - La7tv : #specialimentana #maratonamentana Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: 'Vi stupiremo su quello cha abbiamo fatto per… -