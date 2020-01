Coronavirus, uomo muore in strada a Wuhan: nessuno si avvicina per paura (Di venerdì 31 gennaio 2020) Non è ancora chiara la causa del decesso di un uomo morto per la strada a Wuhan: nessuno dei passanti, tuttavia, ha osato avvicinarsi per l’emergenza Coronavirus. I soccorsi giunti rapidamente sul posto hanno messo in atto tutte le procedure previste per i casi sospetti, ma ancora non si hanno certezze. La metropoli cinese epicentro del virus è diventata ormai una zona deserta. Le poche persone che girano per le strade, infatti, indossano una mascherina ed evitano qualunque contatto con estranei. Coronavirus Wuhan, uomo muore in strada Il Coronavirus ha colpito ormai 10 mila persone, oltre 130 i casi soltanto in Cina e localizzati per la maggior parte a Wuhan. Proprio nella città epicentro dell’epidemia si è verificato un episodio drammatico. Un uomo, ancora con le buste della spesa in mano, muore per la strada deserta a Wuhan e nessuno lo soccorre per paura del ... notizie

PiazzapulitaLA7 : 'Ci vuole doverosa attenzione perché questo virus si trasmette da un uomo all'altro. Un potenziale pericolo che dob… - Adnkronos : #VirusCina, in #Usa primo caso di contagio uomo-uomo - Agenzia_Ansa : #Coronavirus primo caso in Germania, uomo contagiato da un'ospite cinese. E' un imprenditore della Baviera ora 'in… -