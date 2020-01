Coronavirus, cos’è e come comportarsi: i consigli di MioDottore (Di venerdì 31 gennaio 2020) Protagonista delle attuali news in ambito salute, il Coronavirus sta creando situazioni di allerta e preoccupazioni in tutto il mondo. Per fare chiarezza e fornire alcuni consigli utili agli italiani, MioDottore, piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner, ha coinvolto uno dei suoi specialisti, il dottor Giuseppe Moschella, infettivologo di Cuneo. come spiega Moschella parlando di tipologie di Coronavirus umani, identificati per la prima volta a metà degli anni ’60 e chiamati così per via delle punte a forma di corona che si trovano sulla loro superficie, sono stati delineati quattro sottogruppi principali, denominati con le prime quattro lettere dell’alfabeto greco: alfa, beta, gamma e delta. Tra questi, i più comuni sono: 229E (alfa Coronavirus); NL63 (alfa Coronavirus); OC43 (beta ... meteoweb.eu

