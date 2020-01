Coronavirus, cartello shock in un bar di Roma: “Vietato l’ingresso ai cinesi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus a Roma, bar vieta l’ingresso ai cinesi Il Coronavirus sta generando una psicosi incontrollata che può portare a episodi di intolleranza e razzismo come quello avvenuto in un bar in pieno centro a Roma. Gli esercenti del locale, a due passi dalla Fontana di Trevi, hanno affisso un cartello in cui viene espressamente vietato l’ingresso ai cinesi. “Due to international safety measures all people coming from China are not allowed to have access in this place. We apologise for any inconvenient”. “A causa delle misure di sicurezza internazionali le persone che vengono dalla Cina non sono autorizzate a entrare in questo posto. Ci scusiamo per ogni inconveniente”, recita l’affissione scritta in inglese e cinese nel bar in via del Lavatore a Roma. Il receptionist della struttura alberghiera che ospita il bar ha confermato a TPI ... tpi

