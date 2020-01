Centocelle, domenica bus deviati per evento (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – A Roma domenica, dalle 7 alle 21, via dei Castani sara’ chiusa tra piazza dei Mirti e via dei Faggi per un evento socio-culturale. Deviate le linee di bus. Tra lunedi’ 3 e mercoledi’ 5 febbraio sono in programma i lavori di ripristino sul manto stradale di via Zabaglia. Lunedi’, martedi’ e mercoledi’ la strada sara’ chiusa tra via Galvani e via Aldo Manuzio tra le 7 e le 18. Bus deviati. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma. L'articolo Centocelle, domenica bus deviati per evento proviene da RomaDailyNews. romadailynews

reverendo_casey : @radiosei Guido ma questo che ha detto 'Arriviamo quinti o sesti' se casomai dovessimo arrivare terzi o quarti dice… - NadiaCedrone : RT @ernesto74403396: @kisimaio @lvoir Domenica passata mi sono fatto un giro :da San Lorenzo a centocelle , passando per il centro:uno spet… -