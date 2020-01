Addio a Billy, è morto il koala salvato dagli incendi in Australia con le zampe ustionate (Di venerdì 31 gennaio 2020) Billy, il koala che circa un mese fa era stato salvato dagli incendi che hanno devastato l’Australia e che era diventato un po’ un simbolo con le immagini delle sue fasciature blu, non ce l’ha fatta. A dare la triste notizia sono stati i volontari di Adelaide & Hills koala Rescue: troppo gravi le ustioni riportate alle zampe. Billy non ce l’ha fatta. È morto il koala che circa un mese fa era stato salvato dagli incendi che hanno devastato l’Australia con gravissime ustioni alle zampe. I volontari di Adelaide & Hills koala Rescue hanno fatto tutto il possibile per tentare di tenere in vita l’animale, ma purtroppo tutto è stato inutile. Le bruciature alle zampe erano troppo gravi e lo stress subito a causa degli incendi ha probabilmente contribuito al peggioramento delle sue condizioni. Billy era diventato un po’ il simbolo della raccolta fondi del centro ... limemagazine.eu

