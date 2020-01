Un gruppo di studenti dice no all'occupazione della scuola: "Fateci studiare" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Al Liceo Scientifico Dini di Pisa alcuni studenti scrivono una lettera aperta sfidando chi occupa l'istituto studenti occupazione scuole Orlando Sacchelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/01/30/gli-studenti-che-dicono-no-alloccupazione/'Occupazioni? Ora basta'gruppo di studenti sfidail solito rito di ogni anno Luoghi: Pisa ilgiornale

Avigliananews : Si parla di poesia in questo corso gratuito per insegnanti e studenti alla Certosa 1515 il 14 febbraio organizzato… - AuroraLupiani : Oltre ai tre capi delle case, faranno parte del tuo gruppo tre studenti, uno per ciascuna casa: Linhardt, Ashe e Hi… - SciGalleryVce : RT @radiocafoscari: Si presentano le #YoungVoices di @SciGalleryVce: un gruppo di studenti di @CaFoscari e dell'Accademia che lavorano agli… -