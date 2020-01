Stefania Orlando: ‘Licia con Imma ma c’ha provato con me’. Non tutto torna (Di giovedì 30 gennaio 2020) Licia Nunez, Stefania Orlando sgancia la bomba: “Ci ha provato con me durante la relazione con Imma Battaglia”. Ma qualcosa non torna: rivelazioni e retroscena Stefania Orlando sgancia la bomba che atterra sul Grande Fratello Vip 4, più precisamente su Licia Nunez. Esatto, proprio sull’attrice nonché attuale inquilina della Casa più spiata di’Italia, la quale … L'articolo Stefania Orlando: ‘Licia con Imma ma c’ha provato con me’. Non tutto torna proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Notiziedi_it : Stefania Orlando, bomba su Licia Nunez: “Ci ha provato con me quando stava con la Battaglia” - zazoomnews : Stefania Orlando e la confessione su Licia Nunez: “Ci ha provato” era il suo sogno erotico - #Stefania #Orlando… - zazoomblog : Licia Nunez ci ha provato con me : La confessione di Stefania Orlando -