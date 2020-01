Sondaggi elettorali EMG, il PD fa un balzo dell’1,1% (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sondaggi elettorali EMG, il PD fa un balzo dell’1,1% Sono le conseguenze del voto emiliano al centro dei Sondaggi elettorali di EMG per Agorà questa settimana. Che si notano nelle intenzioni di voto e nelle risposte alle varie domande poste dall’istituto di Masia. Iniziamo dalle prime. L’elemento che più spicca è il balzo del PD, che cresce dell’1,1% in una settimana e va al 21,2%. Probabilmente beneficia del calo del Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,9% e scende a un nuovo record negativo, il 14,3%. Del resto anche in Emilia Romagna molti voti pentastellati si sono spostati sul PD. Nel centrodestra i movimenti sono più limitati. La Lega perde ancora alcuni decimali, due per l’esattezza, e va al 30,1%, mentre Fratelli d’Italia ne guadagna tre e sale all’11,5%. In discesa Forza Italia, che cala del 0,4% al 6,1%. Tra ... termometropolitico

