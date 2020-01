Robinson e Saelemaekers, doppio colpo del Milan sul mercato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo le cessioni il Milan acquista Robinson e Saelemaekers. Il primo è un terzino americano, il secondo è un jolly belga. Il Milan piazza altri due acquisti: Robinson e Saelemaekers. Il club rossonero, dopo aver ceduto Suso, Piatek e Rodriguez, ha chiuso per un classe ’97 e un classe ’99. Saelemaekers, il jolly belga Il primo acquisto è stato Alexis Saelemaekers, centrocampista 20enne dell’Anderlecht. I rossoneri hanno trovato l’intesa con il club belga: prestito oneroso a 3,5 milioni con obbligo di riscatto fissato ad altri 3,5 più bonus, per una spesa complessiva di 8 milioni. In questa stagione, Saelemaekers ha messo insieme 16 presenze e 2 gol nel campionato belga. A livello tattico è un vero e proprio jolly: esterno destro naturale, può essere impiegato anche da centrocampista centrale e da terzino In Patria – come riporta La Gazzetta dello ... newsmondo

