Licia Nunez, rivelazione al GFVip: “Voglio un figlio” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Questo articolo Licia Nunez, rivelazione al GFVip: “Voglio un figlio” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tempo di confessioni al GFVip, Licia Nunez rivela a Barbara Alberti di sentirsi pronta per la maternità: ma cosa ne penserà la sua fidanzata? Licia e Barbara si sono ritagliate un momento di intimità nella casa più spiata d’Italia, così questo pomeriggio hanno avuto modo di lasciarsi andare a qualche riflessione in merito al loro … youmovies

VerooonicaSV : RT @ariesvinyl: Io che appaio per consegnare l'Oscar a Licia Nunez e Patrick Pugliese. #GFVIP - Elaman58 : RT @ariesvinyl: Io che appaio per consegnare l'Oscar a Licia Nunez e Patrick Pugliese. #GFVIP - ariesvinyl : Io che appaio per consegnare l'Oscar a Licia Nunez e Patrick Pugliese. #GFVIP -