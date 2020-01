Lecce, tremendo incidente stradale nella notte, muore il 27 enne Anthony Toma, quattro i feriti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un terribile incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa sulla statale 101 che congiunge Lecce a Gallipoli nei pressi dello svincolo per Nardò. Due auto, per cause in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è pesantissimo. Anthony Toma di 27 anni di Tuglie è morto sul colpo. quattro sono i feriti, trasportati in codice rosso nei vicini ospedali. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Copertino e Gallipoli. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno cercato in tutti i modi di rianimare il giovane di 27 anni di Tuglie ma senza successo. baritalianews

