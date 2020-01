Le Iene in lutto, altra perdita dopo Nadia Toffa: “Non è giusto” (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Redazione delle Iene ha condiviso con i fan il dolore per la tragica scomparsa di una collega giornalista: si tratta di Loredana Guida, collaboratrice del Giornale di Sicilia. La redazione del programma ha scritto: “Nel 2020 non è accettabile morire così”. lutto a Le Iene dopo la tragica scomparsa dell’inviata Nadia Toffa, il 13 agosto 2019, Le Iene piangono la giornalista Loredana Guida, scomparsa per una malattia contratta durante un viaggio in Nigeria alcune settimane fa. La redazione del programma ha parlato dell’assurdità di morire così nel 2020. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneIene) in data: 29 Gen 2020 alle ore 6:49 PST La giornalista avrebbe contratto la malaria terzana maligna, un morbo che in Italia è scomparso negli anni ’30 e che oggi sarebbe curabile attraverso alcuni medicinali. Stando a ... notizie

