L’agente di Boga: “Napoli? Il Sassuolo per ora non vuole vendere, dobbiamo aspettare l’estate” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie, attaccante del Sassuolo che è stato accostato al Napoli in questa sessione di mercato, ha parlato a Radio Punto Nuovo. “Non so se ci sono stati contatti tra Sassuolo e Napoli. Siamo fermi sulla posizione del Sassuolo che ci ha comunicato di non volerlo vendere in questa sessione di mercato, per cui dobbiamo aspettare in estate”. Boga riferisce che gli ultimi contatti con Giuntoli risalgono a prima dell’apertura della sessione invernale. “Prima della finestra del mercato di gennaio. Non posso aggiungere molto, dipenderà molto da quello che vuole fare il Sassuolo e cosa vorranno fare le due società. Ne parleremo direttamente quando il Sassuolo ed il Napoli troveranno un accordo, nella mia testa, al momento non escludo nessuna possibilità. Se e quando troveranno un accordo i due club, vedremo il da farsi. Non c’è solo il Napoli ... ilnapolista

