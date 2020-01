«Lady D non avrebbe approvato la scelta di Harry e Meghan», Darren McGrady svela il perché (Di giovedì 30 gennaio 2020) La notizia di Harry e Meghan che hanno scelto di rinunciare al ruolo di corte come membri senior della famiglia reale ha riempito a lungo le prime pagine dei giornali: un caso mediatico senza precedenti forse nella storia della Corona inglese. In merito alla decisione dei coniugi tanti si sono sentiti di dire la propria: dal padre dell’attrice al principe William, senza contare gli amici della coppia. Quello che però forse ha scosso più di tutte il popolo britannico è stata una domanda: chissà cosa avrebbe detto Lady D. L’Express ha provato a rispondere, riportando le parole di Darren McGrady, ex chef di Diana Spencer, dei principi William e Harry e anche della regina Elisabetta. A rilanciare l’intervista anche alcuni quotidiani italiani come Il Gazzettino e Il Giornale. «Lady D non avrebbe approvato la scelta di Harry e Meghan», Darren McGrady svela il perché Darren ... urbanpost

Lady_Firiel : RT @NetflixIT: Sei proprio sicuro che sia questa la parola da usare per dirle “non sono d’accordo con te”? - Lady_Firiel : RT @NetflixIT: La lingua italiana ha 260.000 parole e a volte può capitare di confondersi. Ripassiamo insieme a @Treccani come NON utilizza… - stampswine : Lady Giorgina, andiamoci piano...i migliori di tutti i tempi restano Maradona e Pelè.....poi Messi e poi Ronaldo co… -