F1, Test 2020: il calendario e le date. Programma e appuntamenti prima del Mondiale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si avvicina sempre di più il momento di scendere finalmente in pista per i Test F1 2020, in Programma a partire da mercoledì 19 febbraio sul tracciato del Montmelò. Rispetto alle scorse annate, il calendario dei Test è stato modificato riducendo da otto a sei il numero di giornate complessive a disposizione per effettuare i primi collaudi delle vetture in vista dell’inizio vero e proprio del campionato, che scatterà ufficialmente nel fine settimana 13-15 marzo a Melbourne, in Australia. Il Programma dei Test di Barcellona si svilupperà su due finestre composte da tre giornate ciascuna di prove, rispettivamente da mercoledì 19 febbraio a venerdì 21 e da mercoledì 26 a venerdì 28. Ogni sessione comincerà alle ore 9.00 del mattino per poi concludersi alle 18.00 (con un’ora di pausa a metà giornata), perciò saranno ben 48 le ore a disposizione dei team per raccogliere il maggior ... oasport

