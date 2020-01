Danilo Toninelli sulla crisi del M5s: "Colpa dei giornalisti" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Danilo Toninelli non si arrende e continua a ripetere che la Colpa del pessimo risultato del Movimento alle ultime elezioni regionali è dei giornalisti, colpevoli di non aver raccontato tutte le magnifiche promesse mantenute dai 5 Stelle. Lo scrive il Tempo in edicola oggi venerdì 30 gennaio. Per ap liberoquotidiano

La7tv : #tagada Duro attacco di @DaniloToninelli a @matteosalvinimi: 'E' un bugiardo e un codardo, in #EmiliaRomagna da lui… - Libero_official : La crisi del #M5s, per Danilo Toninelli, è 'colpa dei giornalisti' - michele70692047 : RT @agoacciaio: GRANDISSIMO DANILO TONINELLI -