Coronavirus, escluso contagio sulla nave di Civitavecchia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Possibile caso di Coronavirus sulla nave da crociera bloccata a Civitavecchia: escluso contagio della coppia cinese Il Coronavirus fa paura e, nonostante non ci siano stati ancora casi in Italia, anche nel nostro Paese l’allerta è massima. Questa mattina è stata bloccata una nave da crociera nel porto di Civitavecchia perché a bordo è stata … L'articolo Coronavirus, escluso contagio sulla nave di Civitavecchia proviene da www.inews24.it. inews24

VincenzoDeLuca : Ad oggi non si registra in #Campania nessun caso di #Coronavirus. Escluso il contagio per la coppia di cittadini ci… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, dai primi esami è escluso sulla nave +++Flash+++ #Civitavecchia - Pvl_Krv : #Coronavirus: dai primi esami sarebbe escluso sulla nave. #30gennaio #BreakingNews #BREAKING -