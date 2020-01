Cormano, casa in ristrutturazione: incendio sul tetto, paura in centro | FOTO (Di giovedì 30 gennaio 2020) incendio sul tetto di un edificio in ristrutturazione a Cormano. paura e disagi dalle parti di via Figini, come potete vedere nelle FOTO qui sopra. Il rogo si è sviluppato alle prime ore dell’alba. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato le fiamme provenire dall’abitazione avvolta da un ponteggio per alcuni lavori di ristrutturazione. Proprio per questo motivo nell’abitazione non vi era nessuno. In pochi minuti i pompieri sono arrivati a sirene spiegate con l’ausilio del camion scala hanno raggiunto il tetto per spegnere le fiamme. Disagi alla circolazione attorno a via Figini: la Polizia Locale ha deviato il traffico su via Lombardia e via Zara. su Il Notiziario. ilnotiziario

