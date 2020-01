Ulteriori rallentamenti per la rete indipendente Iliad: doppio stop in Emilia Romagna a gennaio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Stanno arrivando in queste ore alcune segnalazioni non così incoraggianti per il mondo Iliad, soprattutto nel caso in cui vi troviate in Emilia Romagna. Dopo esserci concentrati in questi giorni su alcune anomalie segnalate dal pubblico, con eventuali soluzioni che potete prendere in esame senza dover ricorrere da subito all'assistenza, oggi 29 gennaio credo sia molto utile analizzare in ogni dettaglio uno stop arrivato a proposito della solita questione "rete indipendente". La doppia notizia negativa per Iliad da Piacenza In particolare, come riportano i colleghi di Mondomobileweb, un paio di notizie negative sull'argomento sono arrivate di recente dall'Emilia Romagna. Soprattutto da Piacenza, dove un paio di ordinanze locali potrebbero effettivamente rallentare il tanto tortuoso percorso che vede Iliad impegnata ad acquisire con il tempo una certa autonomia sul fronte antenne. ... optimaitalia

