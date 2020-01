Profumo di Android 10 per Samsung Galaxy S8 e Note 8, ma tramite LineageOS 17.1 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non sarà propriamente la stessa cosa, ma i Samsung Galaxy S8 e Note 8 possono vantare la ricezione di Android 10, anche se per via indiretta, a seguito della disponibilità della LineageOS 17.1, che ricordiamo essere una custom ROM, e non avere niente a che fare con i firmware originali del produttore asiatico. Sembra essere ormai assodato che il trio di device citati in apertura di articolo non riceveranno mai l'ultima major-release dell'OS mobile di Google, almeno direttamente dall'OEM. Se è vero che la speranza è l'ultima a morire, lo è altrettanto il dover guardare in faccia la realtà, e quindi accettarla, anche quando può essere un boccone amaro da digerire come in questo caso. In fondo i Samsung Galaxy S8 e Note 8 non sono poi così vecchi, ed hanno ancora qualcosa da offrire senza dubbio. Ecco perché provare ad installarci sopra la LineageOS 17.1, un software non ufficiale, lo ... optimaitalia

