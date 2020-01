La compatibilità di coppia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Se il tuo obiettivo è trovare la tua dolce metà, questo articolo fa per te, perché secondo la Neuroscientific School of Love, sapere se c’è una corrispondenza perfetta è possibile. Esiste una formula. Miquel Iglesias, fondatrice di detta scuola insieme a Natalia Urdinguio, afferma che ci sono una serie di passaggi che ci porteranno a individuare il nostro vero amore. Per fare questo, nel 2004 il portale di incontri Match.com ha chiesto all’antropologa Helen Fisher, di creare uno strumento che aiutasse a sapere quanta compatibilità c’è tra la coppia. Dunque il risultato di questo progetto è stato un algoritmo in cui l’amore ha smesso di essere una variabile sconosciuta, per essere un’abilità che può essere insegnata. Questo strumento è caratterizzato da quattro neurotrasmettitori che sono: serotonina, dopamina, testosterone ed estrogeni. La miscela di ... bigodino

