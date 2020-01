IRRUZIONE ARTICA, sì o no: ECMWF ci crede, GFS meno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo l'Alta Pressione, imponente, del primo weekend di Febbraio c'è realmente la possibilità che una possente IRRUZIONE ARTICA porti un po' d'Inverno in molte zone dell'Europa centro occidentale. Finalmente, dopo molte settimane di nulla assoluto, i due più importanti modelli matematici internazionali GFS ed ECMWF stanno delineando una vivace rimonta anticiclonica sul Nord Atlantico e una conseguente colata d'aria fredda - proveniente direttamente dal Circolo Polare Artico - lungo il fianco orientale dell'Alta Pressione stessa. Stiamo parlando di uno scambio meridiano particolarmente vivace, che potrebbe approfittare - lo si scrisse a suo tempo, citando l'alta probabilità di tale manovra sulla base di statistiche ampiamente assodate - dell'intervallo tra una pulsazione e l'altra del Vortice Polare. Confrontando i modelli in oggetto, entrambi concordano sulla potente ... meteogiornale

