Inter, Candreva: «Felici della semifinale. Eriksen? Uno dei migliori in Europa» – VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’esterno dell’Inter Candreva ha parlato in zona mista al termine della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina – VIDEO L’Inter ha superato la Fiorentina per 2-1 e conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli di Gennaro Gattuso. Un successo importante per i nerazzurri, ottenuto grazie alle reti di Antonio Candreva e Nicolò Barella. È proprio l’esterno a Intervenire in zona mista per analizzare la vittoria: «Siamo Felici di essere in semifinale. Eriksen? È uno dei migliori in Europa». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Inter : ?? | FINITA! Fischio finale, l'Inter si qualifica per la semifinale di #CoppaItalia: sarà doppia sfida contro il N… - Inter : ?? | ANT??????????NIOOOOOO!!!! 44' - Azione insistita dei nerazzurri: #Lautaro anticipa tutti e tocca per #Candreva… - Inter : ?? | MARCATORI #Candreva ? #Barella ?? Semifinale di #CoppaItalia! ?? #InterFiorentina #FORZAINTER ???????? -