Giorgia Meloni ai pm: "Io vittima di stalking ho avuto paura per la mia bambina" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A processo l'uomo che per mesi ha tormentato via social la leader di Fratelli d'Italia. "Mi diceva che la piccola era sua e che sarebbe venuta a prendersela" repubblica

Letargo6 : Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni Interessantissimo articolo di @gianmicalessin e @BiloFausto , giornalisti veri e… - zazoomblog : Giorgia Meloni a processo il suo stalker: “Minacciava di portarmi via mia figlia” - #Giorgia #Meloni #processo… -