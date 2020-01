Da Il Trono di Spade a Frozen: Maisie Williams canta Let It Go (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Maisie Williams appare in un divertente spot realizzato per il Super Bowl 2020 in cui la star de Il Trono di Spade canta Let it Go di Frozen. Il mondo di Frozen incontra quello della serie Il Trono di Spade grazie a Maisie Williams, protagonista di un inaspettato spot realizzato per il Super Bowl 2020. L'attrice, interprete di Arya Stark nello show cult tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin, è stata infatti scelta da Audi come star del proprio video ideato per l'evento sportivo che è in programma nella serata di domenica 2 febbraio. Nello spot si può vedere Maisie Williams provare un po' di frustrazione nei confronti del traffico, situazione che la spinge a reagire cantando Let it Go, il brano tratto dal film animato ... movieplayer

