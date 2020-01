Coronavirus a Napoli, sono arrivati i risultati degli esami per i 2 cinesi in viaggio di nozze (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Oggi, 29 gennaio 2020, sapremo se il caso sospetto di Napoli è Coronavirus. sono attesi i risultati dei test sull'uomo ricoverato e sulla moglie. I due, cittadini cinesi, erano in viaggio di nozze. All'ospedale Cotugno, dal pomeriggio di ieri, è ricoverato un ragazzo di 28 anni proveniente dalla regione dello Hubei la cui capitale è Wuhan, epicentro del focolaio epidemico. (Continua...) Al Cotugno, polo monospecialistico per le malattie infettive e considerato un punto di riferimento campano della rete nazionale, il ricovero del paziente è stato disposto in una delle due camere ad alto isolamento del pronto soccorso. Il Mattino riferisce che il Cotugno non è ancora dotato dei kit per la identificazione del Coronavirus che invece disponibile allo Spallanzani di Roma dove i campioni sono stati inviati per effettuare i test specifici. Altri campioni sono stati ... howtodofor

