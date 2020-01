Cina, multinazionali in quarantena Pil: Coronavirus peggio della Sars (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mc Donald’s, Starbucks e Toyota. Ma anche Honda, Apple, Disney, Novartis, British AirWays e United Airlines. L'espansione del Coronavirus sta generando ripercussioni sempre più evidenti sul tessuto economico e sociale del Dragone, con le grandi multinazionali presenti nel ricco mercato cinese che hanno messo in quarantena i propri stabilimenti per non mettere a rischio i propri dipendenti e non contribuire alla diffusione del virus. Epiedemia, che secondo gli ultimi bollettini, ha già provocato 132 decessi, infettando circa sei mila persone. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

