Una lezione per Salvini e il suo "leaderismo" (Di martedì 28 gennaio 2020) Il voto regionale in Emilia-Romagna e Calabria si presta a molteplici letture e i politologi in queste ore si stanno sbizzarrendo, come sempre accade a urne chiuse.Lasciamo a loro le valutazioni sui futuri scenari politico-istituzionali e proviamo a dare un’interpretazione dei segnali che gli elettori di quelle due regioni hanno voluto lanciare alla classe dirigente.Anzitutto il leaderismo è in crisi. Matteo Salvini ha sistematicamente oscurato in queste settimane di campagna elettorale la sua candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni, che non a caso ha raccolto meno voti della somma dei voti delle liste che la sostenevano.La personalizzazione Salviniana della propaganda elettorale ha nuociuto al centrodestra. Gli elettori hanno bocciato il leaderismo spinto e premiato il lavoro di squadra e lo spirito popolare con cui il governatore uscente ... huffingtonpost

