“Sono cornuta”. Wanda Nara lo scopre in diretta al GF VIP. L’ex concorrente ha avuto un flirt con l’ex marito (Di martedì 28 gennaio 2020) Ieri, Lunedì 27 gennaio, è andata in onda la settima puntata del GFVIP, condotto come sempre dal direttore di Chi e conduttore di questa edizione 2020 della casa più spiata d'Italia! Come di consueto, c'erano presenti anche gli opinionisti Wanda Nara e Pupo. Barbara Alberti che è ritornata nella casa concorrente a tutti gli effetti! E un'esplosiva Valeria Marini, ha concentrato su di se l'attenzione facendo credere a tutti di essere una nuova concorrente, Ma… (Continua…) In realtà, è solo ospite di una notte! Poi abbiamo visto l'entrata di nuovi ragazzi, definiti "superboys" Jacopo, Matteo e Gianluca. Che hanno fatto girare la testa fin da subito a qualche concorrente femminile. A quasi fine puntata i nominati sono stai: Rita Rusic che è stata definita troppo fredda, Andrea Montovoli e Patrick Pugliese, poi è entrata l'influencer ed ex concorrente Elisa De Panicis che non ... howtodofor

GCugini : Elisa De Panicis ha avuto un flirt con Maxi Lopez, Wanda Nara: “Sono cornuta” - Italia_Notizie : Elisa De Panicis ha avuto un flirt con Maxi Lopez, Wanda Nara: “Sono cornuta” - zazoomnews : Maxi Lopez ha tradito Wanda Nara con Elisa De Panicis? Lei sbotta in diretta: “Sono cornuta?” - #Lopez #tradito… -